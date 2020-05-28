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Feghouli’den çılgın gelir!

Son dakika transfer haberleri... 'de şampiyon olma hesapları yapan , bir yandan da elindeki maliyetli oyuncuların sözleşmesinde iyileştirme ya da elden çıkarma hesapları yapıyor. Bu isimlerden biri de Sofiane Feghouli. Sarı kırmızılı takım Feghouli'nin hem maaşından kurtulmak hem de yüklü bir bonservis bedeli elde etmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:51 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:56 ABONE OL
Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!

'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...

Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada , büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.

Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!

HEDEF 10 MİLYON EURO
Slaati.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.

Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!

AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR
Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.

Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!

Feghouli, bu sezon formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.

Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!
Galatasaraylı Feghouli'ye çılgın rakam!
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Feghouli’den çılgın gelir!
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