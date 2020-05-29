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'a transferinde kötü haber

Siyah-beyazlılar, Yunan orta saha 'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı. AEK’nın 28 yaşındaki futbolcu için biçtiği son değer 3 milyon Euro’nun da üzerinde oldu. İstenen rakam, ’ın tüm transfer bütçesini tek seferde eriteceği için iş çıkmaza girdi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 29.5.2020 00:56 Son Güncelleme: 29.5.2020 02:07 ABONE OL
Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber

, martta İstanbul'a getirdiği Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu.

Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber

Ancak Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu.

Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber

Takım maliyetini %40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber

İstanbul'daki görüşmede G.Saray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için 'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu. Ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkânsız bir hâl aldı.

Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber
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Beşiktaş'a Petros Mantalos transferinde kötü haber
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