Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine gelmişti.
Takımından ayrılması beklenen Josef de Souza için Galatasaray ve Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edilmişti.
Daha sonra alacaklarını tahsil eden yıldız futbolcu takımda kalmaya karar vermişti. Geleceği merak konusu olan Breziyalı, flaş açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu geri dönmek istediği takımı da açıkladı. İşte deneyimli futbolcunun açıklamaları...
"Vasco'ya büyük sevgim var. Dışarıdakilerin anlaması çok zor. Diğer takım taraftarları bunu kıskanıyor. Geri döndüğümde sadece Vasco'da oynamak istiyorum. Bana her şeyi veren kulüp o. Bugün olduğum kişiyi, Vasco'ya borçluyum.
2019'da Vasco'ya geri dönmeye çalıştım. Kulüple konuşarak dönmek istedim ve böylece kendi ülkemde sakatlığımı da atlatabilecektim. Ancak onlar bana büyük yatırım yaptıklarından beni göndermek istemediler ve bu iş orada kaldı.
Futbolda işler çok hızlı değişiyor. Sözleşmem bittiğinde, geri dönmek isterim. Şu anda bana maaşımı ödeyen kulübüme saygı duyuyorum. 2021'e kadar sözleşmem var ve kulübün 1 yıl da opsiyon hakkı var.
31 yaşındayım ve 10 yıl önce Porto için Brezilya'dan ayrıldığımı hatırlıyorum. Herkes gelecek için endişeleniyor ve anı yaşamayı unutuyor. Her genç potansiyelini bilmeli ve ona göre hareket etmeli.
Çocuklar bize bakıyor ve bizi örnek alıyor. Onlarda iyi bir izlenim bırakmak önemli. Sadece futbolcu Souza'yı değil, insan Souza'yı da takip ediyorlar. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyorum."