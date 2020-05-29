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Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

'nin eski futbolcusu de , 12 milyon euro karşılığında ekiplerinden 'nin yolunu tutmuştu. Adı sarı-lacivertli ekibin yanı sıra ve 'la da anılan Brezilyalı yıldız, dönmek istediği açıkladı. İşte deneyimli futbolcunun basınına yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 22:11 Son Güncelleme: 29.5.2020 22:11 ABONE OL
Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Bir dönem forması giyen ve ekiplerinden 'ye olan de alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine gelmişti.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Takımından ayrılması beklenen de için ve 'un da devrede olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Daha sonra alacaklarını tahsil eden yıldız futbolcu takımda kalmaya karar vermişti. Geleceği merak konusu olan Breziyalı, flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

'den 2018 yazında 12 milyon euro bonsevis bedeli karşılığında 'ye olan de , basınına konuştu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Yıldız futbolcu geri dönmek istediği takımı da açıkladı. İşte deneyimli futbolcunun açıklamaları...

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

"'ya büyük sevgim var. Dışarıdakilerin anlaması çok zor. Diğer takım taraftarları bunu kıskanıyor. Geri döndüğümde sadece Vasco'da oynamak istiyorum. Bana her şeyi veren kulüp o. Bugün olduğum kişiyi, Vasco'ya borçluyum.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

2019'da 'ya geri dönmeye çalıştım. Kulüple konuşarak dönmek istedim ve böylece kendi ülkemde sakatlığımı da atlatabilecektim. Ancak onlar bana büyük yatırım yaptıklarından beni göndermek istemediler ve bu iş orada kaldı.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

işler çok hızlı değişiyor. Sözleşmem bittiğinde, geri dönmek isterim. Şu anda bana maaşımı ödeyen kulübüme saygı duyuyorum. 2021'e kadar sözleşmem var ve kulübün 1 yıl da opsiyon hakkı var.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

31 yaşındayım ve 10 yıl önce Porto için 'dan ayrıldığımı hatırlıyorum. Herkes gelecek için endişeleniyor ve anı yaşamayı unutuyor. Her genç potansiyelini bilmeli ve ona göre hareket etmeli.

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum

Çocuklar bize bakıyor ve bizi örnek alıyor. Onlarda iyi bir izlenim bırakmak önemli. Sadece futbolcu 'yı değil, insan Souza'yı da takip ediyorlar. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyorum."

Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum
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Fenerbahçeli eski yıldızdan itiraf! Geri dönmek istiyorum
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