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Brown Ideye'den 'ın teklifine cevap!

Corona virüsü arasında yeni sezonun çalışmalarını yürüten 'ın gündemindeki isimlerden biri de Brown Ideye. Ligi ekiplerinden Aris forması giyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün teklifi ve transfer iddiaları ile ilgili net ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 14:32 Son Güncelleme: 30.5.2020 14:32 ABONE OL
Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

'ın teklifi yaptığı Brown Ideye, sarı-kırmızılı ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.

Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

31 yaşındaki futbolcu, Aris kulübünün resmi yayın organına şunları söyledi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne ben ne de menajerim başka bir takımın teklifini kabul ettik. Şu anda yüzde yüz Aris'e odaklandım ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız ve play-off'lar bittiğinde son kararımı vereceğim. Önce Aris ile konuşacağım."

Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

BAŞKA BİR TEKLİFİ KABUL ETTİ İDDİASI

Brila.net adlı internet sitesinin iddiasına göre ise Ideye, 'ın teklifini kabul etmedi çünkü ismi açıklanmayan başka bir takımla el sıkıştı.

Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

Brown Ideye, bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 9 gol 1 asistle oynadı.

Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!
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Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!
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