Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

31 yaşındaki futbolcu, Aris kulübünün resmi yayın organına şunları söyledi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne ben ne de menajerim başka bir takımın teklifini kabul ettik. Şu anda yüzde yüz Aris'e odaklandım ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız ve play-off'lar bittiğinde son kararımı vereceğim. Önce Aris ile konuşacağım."