Brown Ideye'den Galatasaray'ın teklifine cevap!

Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Brown Ideye, sarı-kırmızılı ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki futbolcu, Aris kulübünün resmi yayın organına şunları söyledi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne ben ne de menajerim başka bir takımın teklifini kabul ettik. Şu anda yüzde yüz Aris'e odaklandım ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız ve play-off'lar bittiğinde son kararımı vereceğim. Önce Aris ile konuşacağım."
BAŞKA BİR TEKLİFİ KABUL ETTİ İDDİASI
Brila.net adlı internet sitesinin iddiasına göre ise Ideye, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi çünkü ismi açıklanmayan başka bir takımla el sıkıştı.
Brown Ideye, bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 9 gol 1 asistle oynadı.