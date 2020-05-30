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Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın, sarı-lacivertlilerin Riva'da yapacağı kampa katılmak istemediği ortaya çıktı. Corona virüsü nedeniyle kampa katılmak istemediği belirtilen Isla'nın, asıl hedefinin takımdan ayrılmak istemesi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 10:20 Son Güncelleme: 30.5.2020 10:39 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

'de 'ün mevkisine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin 'la anılması olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

Sakat olmadığı dönemlerde her zaman ilk 11'de yer alan Şilili oyuncunun tavırları, devre arasındaki Belek kampı sırasında ismi 'la anılınca değişmeye başladı.

Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

Pandemi döneminde tutarsız davranışlar sergileyen, yönetimden izin almadan Güngören'deki bir yurtta karantinada bulunan eşinin yanına giden Isla, son olarak "Corona virüsünden korkuyorum" diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin kendisine karşı sabrını tüketti.

Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

Hürriyet'in haberine göre Yönetimi, Isla'yı 'idari izinli' sayarken, yıldız oyuncu hakkındaki kesin karar ilk yönetim kurulu toplantısında verilecek.

Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!
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Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!
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