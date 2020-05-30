Fenerbahçeli yıldız kampa katılmak istemedi!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkisine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi.