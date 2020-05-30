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Resmi açıklama geldi! bir transferi daha bitiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.5.2020 18:43 Son Güncelleme: 30.5.2020 18:46 ABONE OL
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor

Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.


Aly Malle

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi

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Resmi açıklama geldi! Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor
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