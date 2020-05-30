Son dakika... Trabzonspor Pereira ile sözleşme uzattı!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan lider Trabzonspor, gelecek yılın kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Balıkesirspor'un 20 yaşındaki genç ismi Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran bordo-mavili ekip, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Pereira ile de el sıkıştı.
Portekizli sağ bekin sezon sonunda bitecek olan kontratı 1 yıl daha uzatıldı. 36 yaşındaki deneyimli yıldız, 2017 yılının ocak transfer döneminde Sporting'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Pereira'nın imza töreni Instagram üzerinden canlı yayınlandı.
Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi