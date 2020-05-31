TFF’nin kararı sonrası flaş öneri: Rezerv Lig

Kuralı herkes biliyor, A takımın olduğu lige yükselemezsin. Ancak bir gerçek de var, Barça ve Madrid'in B takımları birinci ligde tutunamadılar. Elbette her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama burada hedef ağırlıklı olarak gençlerin oynadığı 11'lerde sakatlıktan dönmüş A takımı oyuncularına da hazırlanma fırsatı yaratmak.