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'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

; devre arasında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı oyuncu 'i, opsiyonunun devreye girmemesi amacıyla kalan 8 maçta oynatmama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 00:16 Son Güncelleme: 1.6.2020 02:02 ABONE OL
Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

, devre arasında İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiraladığı ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.

Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

Sözleşmesinde 'En az 10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde opsiyonu uzar" maddesi olan 33 yaşındaki yıldız için, Pedro Rebocho'da olduğu gibi bir yöntem izlenecek.

Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

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Şu ana dek 6 karşılaşmada görev yapan ancak 4 maçta 45 dakika ve üzeri oynama kriterini yerine getiren Ganalı'ya kalan haftalarda görev verilmeyecek ve opsiyon devre dışı bırakılacak.

Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

Boateng'in, bir sezon daha kalması halinde sözleşme gereği maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek. Maliyeti aşağı çekmek isteyen siyah-beyazlılar Boateng'in bu dönem için lüks olduğu düşüncesinde.

Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak
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Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak
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