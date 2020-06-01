Beşiktaş'tan o isim için flaş karar! Kalan maçlarda oynamayacak

Beşiktaş, devre arasında İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.
Sözleşmesinde 'En az 10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde opsiyonu uzar" maddesi olan 33 yaşındaki yıldız için, Pedro Rebocho'da olduğu gibi bir yöntem izlenecek.
BU DÖNEM İÇİN LÜKS
Şu ana dek 6 karşılaşmada görev yapan ancak 4 maçta 45 dakika ve üzeri oynama kriterini yerine getiren Ganalı'ya kalan haftalarda görev verilmeyecek ve opsiyon devre dışı bırakılacak.
Boateng'in, bir sezon daha kalması halinde sözleşme gereği maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek. Maliyeti aşağı çekmek isteyen siyah-beyazlılar Boateng'in bu dönem için lüks olduğu düşüncesinde.