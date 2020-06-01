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'de bir ilk! sonrası...

ilk kez bu kadar uzun süre teknik direktörsüz kaldı. ’ın 1 Mart’ta görevi bırakmasının ardından başlayan arayış henüz sonuçlanmadı. Kanarya, daha önce 2003’te Daum göreve gelmeden önce 86 gün teknik adamsız yola devam etmişti.

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 1.6.2020 00:16 Son Güncelleme: 1.6.2020 02:01 ABONE OL
Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...

'nin resmi internet sitesinden 1 Mart tarihinde 'la yolların ayrıldığı ve tecrübeli teknik direktörün Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak olan maçta son kez takımın başında yer alacağı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...

Bu duyurunun ardından tam 91 gün geçti. Ancak yönetim, 'ın yerine koyacağı ismi henüz bulamadı.

Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...

Sarılacivertlilerde 1990'lı yılların başından bu yana ilk kez bu kadar teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. daha önce en fazla 2003 yılında Christoph Daum göreve gelmeden önce 86 gün hocasız kalmıştı.

Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası 12 Haziran'da oynayacağı Kayserispor maçında sahaya Pro Lisanslı Altyapı Koordinatörü Serdar Dayat yönetiminde çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...
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Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal sonrası...
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