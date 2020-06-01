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yeni stadını açıkladı!  Stadı...

Corona virüsü arasından sonra neredeyse tüm ligler geri dönüş hazırlığı yapıyor ve da bunlardan biri. İspanyol devi , corona virüsü sonrası maçlarını oynayacağı stadı açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 20:27 ABONE OL
Real Madrid yeni stadını açıkladı! Alfredo Di Stefano Stadı...

Corona virüsü arası sonra 11 Haziran'daki Sevilla-Real Betis derbisiyle perdelerini yeniden açacak olan La Liga'da kalan maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamayacaklarını duyurdu. Bernabeu'da iyileştirmeler yapılacağını belirten Perez, maçların seyircisiz oynanacak olmasının da kendilerini bu karara ittiğini ifade etti.

YENİ DURAK ALFREDO Dİ STEFANO STADI
Perez, kulüp üyelerine gönderdiği mektupta kalan karşılaşmaların Bernabeu Stadı yerine, tesislerdeki 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

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Real Madrid yeni stadını açıkladı! Alfredo Di Stefano Stadı...
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