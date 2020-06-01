Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

Uzun yıllardır futbolun zirvesinde yer alan ikili, her anlamda ezeli rakipler. Ancak hangisinin daha iyi olduğu konusunda tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor.
Brezilyalı efsane Ronaldo da bu konudaki görüşünü açıkladı ve tercihini Messi'den yana kullandı.
AS'a bir röportaj veren ve favori 5 futbolcusunu açıklayan Ronaldo, ilk sıraya Messi'yi koyarken, Portekizli Ronaldo'yu ise listeye almadı.
"Messi gibi bir yetenek 20-30 yılda bir gelir" diyen Brezilyalı eski efsane, diğer favorilerini Salah, Hazard, Neymar ve Mbappe olarak açıkladı.