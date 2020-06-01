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Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

ve , dünyanın en iyi 2 futbolcusu olarak gösteriliyor. Ancak uzun yıllardır hangisinin daha iyi olduğu tartışılıyor. dünyası bu konuda adeta ikiye ayrılmış durumda. Yine futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen isimlerden biri olan ise, tercihini Messi'den yana kullandı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 10:03 Son Güncelleme: 1.6.2020 10:05 ABONE OL
Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

Portekiz Ronaldo ile Arjantinli Messi'nin dünyasına katkıları tartışılmaz bir gerçek.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

Uzun yıllardır futbolun zirvesinde yer alan ikili, her anlamda ezeli rakipler. Ancak hangisinin daha iyi olduğu konusunda tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

camiası adeta 'Messiciler' ve 'Ronaldocular' olarak ikiye bölünmüş halde.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

Brezilyalı efsane Ronaldo da bu konudaki görüşünü açıkladı ve tercihini Messi'den yana kullandı.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

AS'a bir röportaj veren ve favori 5 futbolcusunu açıklayan Ronaldo, ilk sıraya Messi'yi koyarken, Portekizli Ronaldo'yu ise listeye almadı.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

"Messi gibi bir yetenek 20-30 yılda bir gelir" diyen Brezilyalı eski efsane, diğer favorilerini Salah, Hazard, ve Mbappe olarak açıkladı.

Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!

'un yıldızı Ronaldo, 'nun listesinde yer almadı.

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Ronaldo'ya göre 1 numara Messi!
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