Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Aslan, mutlu sona ulaşarak bu başarıyı üst üste 3. defa yaşamak istiyor.
Lider Trabzonspor ve 2. Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark bulunan Galatasaray, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.
Sarı-kırmızılılar bir yandan yeniden başlayacak olan lige hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor genç yıldız adaylarını birer birer kadroya katmaya başlarken, Galatasaray'da bu doğrultuda hamleler yapmaya başladı.
Genç ve yerli isimlere yönelen Cimbom, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı.
MEHMET UYSAL'IN PERFORMANSI
Ajansspor'un haberine göre bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray scout ekibi izliyor.