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'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , ezeli rakipleri gibi genç yıldız adaylarını kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda 25 maçta 15 gol 2 asist kaydeden 20 yaşındaki ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 08:31 Son Güncelleme: 2.6.2020 08:39 ABONE OL
Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'e hazırlanan Aslan, mutlu sona ulaşarak bu başarıyı üst üste 3. defa yaşamak istiyor.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Lider ve 2. ile arasında 3 puan fark bulunan , ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Sarı-kırmızılılar bir yandan yeniden başlayacak olan lige hazırlanırken, diğer yandan çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Ezeli rakipler ve genç yıldız adaylarını birer birer kadroya katmaya başlarken, 'da bu doğrultuda hamleler yapmaya başladı.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, 'ın da listesinde bulunan 20'lik golcü ...

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

Genç ve yerli isimlere yönelen Cimbom, bonservisi FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet 'ı takibe aldı.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

MEHMET UYSAL'IN PERFORMANSI

Ajansspor'un haberine göre bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu scout ekibi izliyor.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol

dışında da listesine ekledi.

Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol
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Galatasaray'a genç golcü! 25 maçta 15 gol
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