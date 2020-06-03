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'a yeni Melo! İşte 'in son gözdesi...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta saha transferi... Cimbom'un scout ekibi flaş bir ekibi takip ettiği ortaya çıktı. İşte 'in son gözdesi ve transferdeki rakipler...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 19:40 Son Güncelleme: 3.6.2020 19:42 ABONE OL
Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

TRANFER YARIŞINA CİMBOM'DA DAHİL OLDU

'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile arasındaki rekabete da dahil oldu.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

basını, ezeli rakipler Anderlecht ile 'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda 'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

TRANSFERİN GÖZDESİ

ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda ve 'dan da teklifler olduğu yazıldı.

Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...

Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'dan veya menajerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Fabinho kimdir?

Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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Galatasaray'a yeni Melo! İşte Fatih Terim'in son gözdesi...
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