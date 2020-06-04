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Alman devi 'in peşinde! 30 milyon euro...

'da formasıyla ülkemizi gururlandıran 'in talipleri artıyor. 'den İtalyan kulübüne giden ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu için 3 kulüp Roma'nın kapısını çaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:54 Son Güncelleme: 4.6.2020 15:55 ABONE OL
Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

Serie A Ligi ekiplerinden , milli futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren 22 yaşındaki futbolcuyu daha önce , Tottenham, , Milan ve istedi.

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

Cengiz için 3 takım daha 'nın kapısını çaldı.

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, , Leipzig ve Everton'ın, yönetimini arayarak 'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden , bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti. (Takvim)

Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...
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Alman devi Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...
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