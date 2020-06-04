Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.
Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti.
Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar almıştı. Fakat yönetim yıldız futbolcu ile ilgili karar değiştirdi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan biteceğe benziyordu. Sarı-lacivertliler Alman ekibinin bonservis ücretinde indirim yapması halinde Falette'i takımda tutmaya sıcak bakıyor.
JAILSON'UN HATALARI PAHALIYA MAL OLMUŞTU
Serdar Aziz'in partneri olarak asıl mevkisi orta saha olan Jailson stoperde görev almış, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirmişti. Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalmıştı.
Bu bölge için arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. Fakat Fenerbahçe'nin son bombası Thiago Silva oldu.
PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva geleceği konusunda hala karar vermedi .
2012 yılından bu yana PSG forması giyen 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yeni sözleşmedeki düşük maaşı kabul edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Thiago Silva ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ile Milan da olduğu öğrenildi. Ancak Thiago Silva'nın menajeri Milan'dan henüz kimseyle temasa geçmediğini söyledi.
Thiago Silva kimdir?
Thiago Silva bu sezon Fransa Lig 1'de 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 30 maçta görev yaptı ve 1 gol attı, 1 asist yaptı. 2012'den bu yana PSG forması giyen savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor.