Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Thiago Silva ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ile Milan da olduğu öğrenildi. Ancak Thiago Silva'nın menajeri Milan'dan henüz kimseyle temasa geçmediğini söyledi.