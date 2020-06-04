Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

dünya yıldızı için devrede!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de öncelik verilen bölge stoper. Bu sezon büyük sıkıntılar yaşanan bölge için birçok isim gündeme gelmişti. Gelecek sezon için sağlam bir defans bloğu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı için devrede olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 22:46 Son Güncelleme: 4.6.2020 22:59 ABONE OL
Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar almıştı. Fakat yönetim yıldız futbolcu ile ilgili karar değiştirdi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

İNDİRİM BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in macerası neredeyse başlamadan biteceğe benziyordu. Sarı-lacivertliler Alman ekibinin bonservis ücretinde indirim yapması halinde Falette'i takımda tutmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

JAILSON'UN HATALARI PAHALIYA MAL OLMUŞTU

Serdar Aziz'in partneri olarak asıl mevkisi orta saha olan Jailson stoperde görev almış, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirmişti. , ligin ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalmıştı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Bu bölge için arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. Fakat 'nin son bombası Thiago Silva oldu.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva geleceği konusunda hala karar vermedi .

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

2012 yılından bu yana PSG forması giyen 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yeni sözleşmedeki düşük maaşı kabul edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Thiago Silva ile ilgilenen takımlar arasında ile Milan da olduğu öğrenildi. Ancak Thiago Silva'nın menajeri Milan'dan henüz kimseyle temasa geçmediğini söyledi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!

Thiago Silva kimdir?

Thiago Silva bu sezon Fransa Lig 1'de 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 30 maçta görev yaptı ve 1 gol attı, 1 asist yaptı. 2012'den bu yana PSG forması giyen savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA