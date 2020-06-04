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'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden 'de birçok yıldız futbolcu gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosun katmak istediği yıldız futbolcu için, Kanarya'nın eski futbolcusu Moldovan'dan açıklama geldi. İşte tecrübeli ismin sözleri...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 20:25 Son Güncelleme: 4.6.2020 20:27 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

1998-2000 yılları arasında forması giyen Viorel Moldovan, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Reading'in 24 yaşındaki George Puscas için konuştu. İşte Moldovan'ın açıklamaları:

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

"FENERBAHÇE'YE GELMESİNİ İSTERİM"

"Onun 'ye gelmesini isterim. Fenerbahçe harika bir takım, harika taraftarları var ve o da taraftarlarla oynamayı seven bir oyuncu. Onun ne kadar güçlü ve agresif olduğunu gördüklerinde, Fenerbahçe taraftarı da onu sevecektir."

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

"MİLLİ TAKIM İÇİN DE İYİ OLUR"

"Tüm yüreğimle onun 'de olmasını isterim ama son durum nedir, bilmiyorum. Onun Fenerbahçe'ye transfer olması, milli takım için de iyi olur."

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

PUSCAS NE DEMİŞTİ?

Transfer kendisine sorulduğunda ise George Puscas, "Bildiğim kadarıyla, 'nin şu ana kadar ciddi bir teması yok, sadece söylenti. Ben şu anda Reading'i düşünüyorum ve sezonu bitirdikten sonra yeni hamlemin ne olacağına bakacağım. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ancak futbolda geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz" mesajını verdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

Hedefini de anlatan santfor, "Kupa kazanmak, şampiyonluk kazanmak istiyorum, hedefim bu. Gelecekte kupalar için mücadele eden bir takımda olmayı hayal ediyorum" dedi.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler
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