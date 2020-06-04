Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Viorel Moldovan, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Reading'in 24 yaşındaki George Puscas için konuştu. İşte Moldovan'ın açıklamaları:
"FENERBAHÇE'YE GELMESİNİ İSTERİM"
"Onun Fenerbahçe'ye gelmesini isterim. Fenerbahçe harika bir takım, harika taraftarları var ve o da taraftarlarla oynamayı seven bir oyuncu. Onun ne kadar güçlü ve agresif olduğunu gördüklerinde, Fenerbahçe taraftarı da onu sevecektir."
"MİLLİ TAKIM İÇİN DE İYİ OLUR"
"Tüm yüreğimle onun Fenerbahçe'de olmasını isterim ama son durum nedir, bilmiyorum. Onun Fenerbahçe'ye transfer olması, milli takım için de iyi olur."
PUSCAS NE DEMİŞTİ?
Transfer kendisine sorulduğunda ise George Puscas, "Bildiğim kadarıyla, Fenerbahçe'nin şu ana kadar ciddi bir teması yok, sadece söylenti. Ben şu anda Reading'i düşünüyorum ve sezonu bitirdikten sonra yeni hamlemin ne olacağına bakacağım. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ancak futbolda geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz" mesajını verdi.
"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"
Hedefini de anlatan santfor, "Kupa kazanmak, şampiyonluk kazanmak istiyorum, hedefim bu. Gelecekte kupalar için mücadele eden bir takımda olmayı hayal ediyorum" dedi.