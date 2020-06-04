Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için Moldovan'dan flaş sözler

"FENERBAHÇE'YE GELMESİNİ İSTERİM"

"Onun Fenerbahçe'ye gelmesini isterim. Fenerbahçe harika bir takım, harika taraftarları var ve o da taraftarlarla oynamayı seven bir oyuncu. Onun ne kadar güçlü ve agresif olduğunu gördüklerinde, Fenerbahçe taraftarı da onu sevecektir."