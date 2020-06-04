Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur kimdir ve kaç yaşında? Barış Sungur hangi mevkide oynuyor?

Yeni sezonda kadrosunu genç oyuncularla takviye etmek isteyen Fenerbahçe, 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u kadrosuna kattı. Taraflar arasında anlaşma sağlanırken transferin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Gelecek vaad eden oyuncular arasında değerlendirilen genç oyuncu Barış Sungur, resmi açıklamanın ardından Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur kimdir, kaç yaşında ve hang imevkide oynuyor? İşte, genç oyuncunun biyografisi...

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Genç futbolcu Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

BARIŞ SUNGUR KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Barış Sungur, 2020 yılı itibariyle 18 yaşındadır.

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