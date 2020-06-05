Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne FIFA'dan transfer yasağı!

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Başkent ekibi geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin euroluk borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Sarı lacivertlilerin, bir diğer eski futbolcusu Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi.

Başkent ekibi gelecek sezon da yeni bir transfer yasağı almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.