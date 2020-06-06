Barcelona Dembele'yi satış listesine koydu!

Barcelona'ya transfer edildiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı gösteremeyen Ousmane Dembele hakkında karar verildi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibinin yönetimi, oyuncuyu satmak istiyor.

Corona virüsü nedeniyle gelirlerinde büyük azalma olan Barcelona, geçtiğimiz aylarda oyuncularından yüzde 70'e varan maaş indirimi talep etmiş, futbolcular da bu öneriye 'evet' demişti. Oyuncu satarak gelirlerini artırmayı planlayan Barcelona, ilk gözden çıkaracağı ismi Ousmane Dembele olarak belirledi.

23 yaşındaki futbolcu, Katalan devine 2017 yazında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 125 milyon Euro bonservis bedeli ile gelmişti. Fransız futbolcu burada çıktığı 74 maçta 19 gol atarken 17 de asist yaptı.

Bu arada gözden çıkarılanlar arasında Ivan Rakitic ve Arturo Vidal gibi isimlerin de olduğu ifade ediliyor. (Fotomaç)



