Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boateng'den ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım"

Boateng'den ırkçılık tepkisi! " gibi olacağım"

Amerika'da bir polisin siyahi vatandaşı George Floyd'u öldürmesi sonrası tırmanan ırkçılık tartışmalarına 'ın yıldızı Boateng de katıldı. Ganalı yıldız, ırkçılığa karşı savaşan eski efsane boksör 'yi örnek aldığını söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 10:13 Son Güncelleme: 6.6.2020 10:15 ABONE OL
Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım

Beşiktaşlı yıldız Kevin Prince Boateng, Amerika'da yaşanan ırkçılık olayının ardından 'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım

Ganalı yıldız, "Bir gün 'ye transfer olmam hiçbir şeyi değiştirmez, ben yine aynı insan olurum. Bu şekilde de savaşırım. İnsanlara sizin 'niz olabilirim derim. O her zaman, 'Ben hep yanınızda olacağım, ben bir boksörden fazlasıyım' derdi. Ben de bir boksörden fazlası olmak istiyorum. Hayatım boyunca daha büyük şeyler için savaşacağım" dedi.

Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım

"BANA MUZ BILE ATTILAR"

Boateng sözlerini şöyle bitirdi: "Gençlik yıllarımda ırkçılığı hep görmemeye, uzaklaşmaya çalıştım. 2013'te Milan'da oynarken bana ırkçılık yapıldığında bardak taşmıştı.

Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım

Dünyadan nefret ettim ve sahayı terk ettim. Tenimin rengine bakarak beni yargılayamazsınız. Maymun hareketleri yapıldı ve muz atıldı.

Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım

'Seni kutuya koyarak ülkene göndereceğiz' dediler. Su fırlattılar, 'Yıkanırsan üstündeki pislik gider' dediler. Bunlar gerçekten insanı yaralıyor."

Boateng'den ırkçılık tepkisi! Muhammed Ali gibi olacağım
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boateng'den ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA