Boateng'den ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım"

Ganalı yıldız, "Bir gün ABD'ye transfer olmam hiçbir şeyi değiştirmez, ben yine aynı insan olurum. Bu şekilde de savaşırım. İnsanlara sizin Muhammed Ali'niz olabilirim derim. O her zaman, 'Ben hep yanınızda olacağım, ben bir boksörden fazlasıyım' derdi. Ben de bir boksörden fazlası olmak istiyorum. Hayatım boyunca daha büyük şeyler için savaşacağım" dedi.