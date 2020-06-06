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'de 'ın yerine o gelecek!

'ye sezon başında edilen , özellikle ekiplerinin takibindeydi. Sarı-lacivertliler, genç kalecinin alternatifini 'da buldu. İşte sürpriz gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 12:01 Son Güncelleme: 6.6.2020 12:01 ABONE OL
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Sezonun sona ermesinin ardından 'ın olası transferini göz önünde bulunduran , 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi buldu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Eldesmarque.com, konu ile ilgili yaptığı haberde sarı lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono'yu kadrosuna katacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Fotomaç'ın derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Yassine Bono, bu sezon Sevilla'da kiralık forma giymişti. Tecrübeli eldivenin gelecek sezon rotası olacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Faslı futbolcu, transferin son gününde Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Ancak, teknik dirketörü tarafından istediği forma şansını bulamadı. Cluj maçındaki başarısız görüntüsü onun formayı alamamasına sebep olmuştu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Sevilla, Bono ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor. Bu sebeple oyuncunu gelecek sezon 'de forma giymesi bekleniyor. Fransız basınına göre milli futbolcunun yeni takımı olacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Bono, 2 Eylül'de Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla gelmişti. Bu, Monchi'nin 13. transferi olmuştu. Tecrübeli eldivan Girona'da başarılı 2 sezon geçirmişti. Ancak, daha iyi bir takıma olmak için Sevilla'yı tercih etti."

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

YASSINE BOUNOU KİMDİR?

5 Nisan 1991'de 'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Bono, aslen Fas asıllıdır. 1.92 boyundaki eldiven, sol ayağını etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

Kariyerine Wydad Athletic Club Casablanca Reserve'de başlayan Bono, daha sonra sırasıyla; Wydad Casablanca, Atlético Madrid B, Real Zaragoza, Atlético Madrid, Girona FC ve Sevilla formalarını terletti. Bono, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 kez kalesinde gol görmedi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!
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