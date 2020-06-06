Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine o gelecek!

Bono, 2 Eylül'de Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla gelmişti. Bu, Monchi'nin 13. transferi olmuştu. Tecrübeli eldivan Girona'da başarılı 2 sezon geçirmişti. Ancak, daha iyi bir takıma transfer olmak için Sevilla'yı tercih etti."