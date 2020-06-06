Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

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Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."