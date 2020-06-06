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'ye 'den bedava yıldız!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren için yeni bir iddiası gündeme geldi. Amerikan basınında yer alan habere göre, 'te forması giyen deneyimli kanat oyuncusu sözleşmesi bitince sarı-lacivertli takıma imza atacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:04 Son Güncelleme: 6.6.2020 16:06 ABONE OL
Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

'de transferi mutlu sonla bitebilir. Us.as.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre , Elis'i kadrosuna katmaya yakın.

Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

basınında yer alan haberin detayları ise şöyle: ", 2021'de ile resmi sözleşme imzalamak için 'ten ayrılacak.

Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre 'dan ayrılmaya hazır durumda.

Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

BEDAVA GELECEK
, iki yıl boyunca takip ettiği 'te mutlu sona çok yaklaştı. , yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Elis, ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."

Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı.

Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

Honduras 'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.

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Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!
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