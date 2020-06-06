Fenerbahçe'ye ABD'den bedava yıldız!

Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitebilir. Us.as.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre sarı lacivertliler, Elis'i kadrosuna katmaya yakın.
ABD basınında yer alan haberin detayları ise şöyle: "Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.
Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.
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Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."