Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Championship takımlarından Charlton Athletic'te top koşturan Lyle Taylor, ciddi şekilde Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
Ada basınından Daily Mail'in haberine göre; Charlton ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Taylor, burada kazandığı paranın iki katını alacak.
Ayrıca Taylor, corona virüsü nedeniyle ligde ertelenen 9 maçta da forma giymek istemiyor.
Bunun nedeni ise kalan maçlarda sakatlık riskinden korunmak istemesi.
Glasgow, sezonu ikinci sırada tamamladığı için Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi şansı büyük olduğu için Lyle Taylor'ın tercihinde rol oynayabilir.
Taylor, takımının penaltılarını ve frikiklerinde topun başına geçiyor. Son vuruşlarda çok etkili olan tecrübeli golcü ceza sahası içinde tutulması zor bir oyuncu. 1.88'lik boyuyla hava toplarında hakim olan Taylor, fizik gücüyle de dikkat çekiyor.
Bu sezon ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
İngiltere doğumlu olsa da uyruğu Kuzey Amerika'daki Montserrat Adası olan Taylor, bu ülkenin A Milli Takımı'nda ise 6 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.
Taylor zaman zaman sol ve sağ açıklarda da forma giyebiliyor.