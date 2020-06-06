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Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Son dakika transfer haberleri... Sarı kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Aslan'ın forvet hattı için düşündüğü birinci isim . Galatasaray, Falcao'nun partnerini ise 'den buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 02:29 Son Güncelleme: 6.6.2020 07:08 ABONE OL
Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Sarı-kırmızılılar Florin Andone'un yerine getireceği yıldızı yine 'den seçti.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Championship takımlarından Charlton Athletic'te top koşturan , ciddi şekilde 'ın gündeminde yer alıyor.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Ada basınından 'in haberine göre; Charlton ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Taylor, burada kazandığı paranın iki katını alacak.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Ayrıca Taylor, corona virüsü nedeniyle ligde ertelenen 9 maçta da forma giymek istemiyor.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Bunun nedeni ise kalan maçlarda sakatlık riskinden korunmak istemesi.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Glasgow, sezonu ikinci sırada tamamladığı için Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. 'ın ise Şampiyonlar Ligi şansı büyük olduğu için 'ın tercihinde rol oynayabilir.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Taylor, takımının penaltılarını ve frikiklerinde topun başına geçiyor. Son vuruşlarda çok etkili olan tecrübeli golcü ceza sahası içinde tutulması zor bir oyuncu. 1.88'lik boyuyla hava toplarında hakim olan Taylor, fizik gücüyle de dikkat çekiyor.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Bu sezon ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

doğumlu olsa da uyruğu 'daki Montserrat Adası olan Taylor, bu ülkenin A 'nda ise 6 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!

Taylor zaman zaman sol ve sağ açıklarda da forma giyebiliyor.

Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!
Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!
Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!
Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!
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Galatasaray Falcao'nun yanına gelecek ismi buldu!
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