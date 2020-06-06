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Onyekuru'nun halefini buldu! uçak

Son dakika haberleri... devre arası transfer döneminde Ligue 1 takımı Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kiraladı. Sarı kırmızılı takım Onyekuru ile yola devam edilmemesi durumunda hedefini belirledi. Aslan, hızıyla ön plana çıkan futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 02:29 Son Güncelleme: 6.6.2020 07:07 ABONE OL
Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden 'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Cimbom'da kadro büyük ölçüde değişecek.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de girişimler devam ediyor.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim aradığı yıldızı Slovakya'da buldu.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

'ın bu için 500 bin Euro'yı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

SAĞ KANADA GANALI UÇAK
Gana basını 'ın iki genç futbolcu ve Mohammed Kudus'ü istediğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Dün ise bu iddia daha geniş bir biçimde yer buldu.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Kudus'le ilgili bir haber olmasa da sarı-kırmızılıların Bukari için 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Slovak ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun bulunması yine scout ekibinin başarısı olarak dikkat çekti.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Bu sezon 25 maçta 8 gol, 12 asistle oynayan Bukari'nin stili Onyekuru'ya benziyor. Temmuz 2018'de Gana'nın Accra Lions kulübünden Trencin'e 60 bin Euro'ya gelen Bukari, ondan önce Anderlecht altyapısında 6 aylığına denendi.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

İki ayağını da etkili kullanan 1.70 boyundaki genellikle sağ kanatta forma şansı buluyor.

Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak
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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak
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