Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu! Ganalı uçak

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Cimbom'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim aradığı yıldızı Slovakya'da buldu.
Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin Euro'yı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
SAĞ KANADA GANALI UÇAK
Gana basını Galatasaray'ın iki genç futbolcu Osman Bukari ve Mohammed Kudus'ü istediğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Dün ise bu iddia daha geniş bir biçimde yer buldu.
Kudus'le ilgili bir haber olmasa da sarı-kırmızılıların Bukari için 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.
Slovak ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcunun bulunması yine Galatasaray scout ekibinin başarısı olarak dikkat çekti.
Bu sezon 25 maçta 8 gol, 12 asistle oynayan Bukari'nin stili Onyekuru'ya benziyor. Temmuz 2018'de Gana'nın Accra Lions kulübünden Trencin'e 60 bin Euro'ya gelen Bukari, ondan önce Anderlecht altyapısında 6 aylığına denendi.
İki ayağını da etkili kullanan 1.70 boyundaki Osman Bukari genellikle sağ kanatta forma şansı buluyor.