Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle önceliği kaleci takviyesine veren siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de girişimleri sürdürüyor.
Süper Lig'de bu sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kartal, Burak Yılmaz'ın yaşlanması ve sık sık sakatlanması nedeniyle kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda listesine aldığı birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kaliteli bir golcüyle daha temas kurdu.
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.
36 MAÇTA 17 GOL, 14 ASİST
Nijeryalı futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekerken Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asiste imza attı. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq aynı zamanda süratli bir oyuncu.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daha önce Roma, Bologna, Torino ve Rangers gibi takımlarda oynayan Umar Sadiq'ın 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara başlanacak.
SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Nijeryalı futbolcu Umar Sadiq'a onay verdiği öğrenildi.
Bu oyuncunun henüz 23 yaşında olmasının da bir tercih nedeni olduğu öne sürüldü.