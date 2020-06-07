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'ın alternatifini buldu!

Son dakika haberleri... Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de forvet hattı. 'ın sık sık sakatlanması, takviyeyi zorunlu kılıyor. Transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, 1.92'lik dev forveti listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 01:30 Son Güncelleme: 7.6.2020 07:08 ABONE OL
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'ta eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle önceliği kaleci takviyesine veren siyah-beyazlı yönetim, 'ın raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de girişimleri sürdürüyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

'de bu sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan , 'ın yaşlanması ve sık sık sakatlanması nedeniyle kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Bu doğrultuda listesine aldığı birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kaliteli bir golcüyle daha temas kurdu.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

36 MAÇTA 17 GOL, 14 ASİST
Nijeryalı futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekerken Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asiste imza attı. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq aynı zamanda süratli bir oyuncu.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daha önce Roma, Bologna, Torino ve Rangers gibi takımlarda oynayan 'ın 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara başlanacak.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Teknik Direktörü 'ın da Nijeryalı futbolcu 'a onay verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Bu oyuncunun henüz 23 yaşında olmasının da bir tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!
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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!
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