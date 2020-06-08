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'nin hedefi !

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de hedef golcü transferi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Soke City'de forma giyen Senegalli futbolcu 'u gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:03 ABONE OL
Göztepe'nin hedefi Mame Diouf!

Süper Lig'de gelecek yıl yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan Göztepe, hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak İngiltere'ye yöneldi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Championship'te Stoke City forması giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

İZMİR'E ÇOK YAKIN

Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegalde Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de Manchester United, Blackburn ve Hannover formalarını da giydi. Futbolcuyla Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki Mame Diouf, kariyerinde milli formayla 51 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırdı.

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Göztepe'nin hedefi Mame Diouf!
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