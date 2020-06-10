Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bundesliga'dan flaş maske kararı!

'dan flaş maske kararı!

salgının sonrası yeşil sahalara ilk dönen liglerden olan Ligi, corona virüsü ile ilgili yeni bir karara imza attı. Karara göre, 'da teknik heyet ve futbolcular sosyal mesafe kurallarına uydukları sürece maske takmak zorunda değil.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 21:29 ABONE OL
Bundesliga'dan flaş maske kararı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) karşılaşmalarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından yapılan açıklamada, saha kenarında bulunan oyuncular ve teknik ekip ile tribünde oturan kulüp yöneticilerin 1,5 metre sosyal mesafeye uymaları durumunda ağız ve burun bölgesini kapatması gerekmediği belirtildi.

Açıklamada aynı uygulamanın karşılaşmada görev yapan dördüncü hakem için de geçerli olacağı ifade edildi.

Statta çalışanların sayısının da arttırıldığına işaret edilen açıklamada, karşılaşmalarda görev yapan gazetecilerin sayısının 13'ten 26'ya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle DFL tarafından hazırlanan "hijyen ve sağlık tasarısındaki" değişikliklerin Almanya Çalışma Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşları tarafından onaylandığı ve sezonun sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca bu yeni düzenlemenin Alman 2'inci, 3'üncü ve kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya sosyal medyadan tepki yağdı! ‘Bu ne ikiyüzlülük...’
Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 9 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu?
Ünlü fenomen Caner Çalışır 31 yaşında hayata veda etti! Caner Çalışır'ın ölüm nedeni ne?
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu böyle görüntülendi! Ezgi Eyüpoğlu Seda Sayan’la ilgili o soruya bakın ne cevap verdi!
Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı açıklaması!
THY tarih verdi: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak ve hangi ülkelere gidilebilir?
SON DAKİKA: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
Hercai’nin Zehra’sı Feride Çetin kızı Hayat’ı kucağına aldı… Anne olduktan sonra ilk röportajını Sabah.com.tr'ye verdi!
Son Dakika Haberi: Valiler Kararnamesi tamamlandı! Birçok ilin valisi değişti!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklaması! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesliga'dan flaş maske kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA