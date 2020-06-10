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MAÇ SONUCU | 2-1

2-1   yarı final mücadleesinden 'da Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Bayern Münih adını finale yazdırdı ve 'in rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 23:50 Son Güncelleme: 10.6.2020 23:51 ABONE OL
MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt

Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Hansi Flick'in 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve finalde Bayer Leverkusen'in rakibi oldu.

GOLLER PERISIC VE LEWANDOWSKI'DEN GELDİ

Maçın 14. dakikasında Ivan Perisic'in golüyle öne geçen Bayern ilk yarıyı 1-0'lık skorla kapattı. 69. dakikada Danny da Costa Frankfurt'un golünü kaydederek maça eşitliği getirdi. 74. dakikada ise Robert Lewandowski Bayern'i bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca finale yükselen taraf Bayern oldu.

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MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt
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