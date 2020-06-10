Martin Skrtel'den şampiyonluk sözleri! "Trabzonspor..."

Medipol Başakşehir'de forma giyen Slovakyalı futbolcu Skrtel, Çekya basınına Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLURSAK KESİNLEŞECEK"

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Skrtel, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum."

"HER ŞEY OLABİLİR"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, "Galatasaray var. Sivasspor var. Hatta belki Beşiktaş da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz."

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