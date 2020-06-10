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'den şampiyonluk sözleri! "..."

'de forma giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya oradan da 'e transfer olan tecrübeli futbolcu , 'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, şampiyonluk yarışının sadece ile aralarında geçmeyeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 20:38 Son Güncelleme: 10.6.2020 20:40 ABONE OL
Martin Skrtel'den şampiyonluk sözleri! Trabzonspor...

Medipol Başakşehir'de forma giyen Slovakyalı futbolcu Skrtel, Çekya basınına Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLURSAK KESİNLEŞECEK"

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Skrtel, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum."

"HER ŞEY OLABİLİR"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, "Galatasaray var. Sivasspor var. Hatta belki Beşiktaş da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz."

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Martin Skrtel'den şampiyonluk sözleri! "Trabzonspor..."
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