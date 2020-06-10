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'ın 'de 2 hedefi var!

'de 'ın koltuğu henüz dolmadı. Ancak sarı-lacivertliler, ligin kalan 8 haftasında takımı emanet edeceği ismi buldu. Gelecek sezon altyapıda görev yapacak olan pro-lisans sahibi , ligin kalan diliminde Kanarya'nın başında olacak. Karapınar'ın bu süreçteki hedefleri ise belli.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 07:47 ABONE OL
Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Sarı- lacivertli ekip, ligde kalan 8 maç ile Ziraat 'nda sahaya ile çıkacak.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

Yönetim, akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Karapınar'ın 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A takımın teknik heyeti (Marco Aurelio, Zeki Murat Göle ve ) ile birlikte kulübede olacağını açıkladı.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

HEDEF KUPA+AVRUPA BiLETİ
sezonun tamamlanmasının ardından ise altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacak. Kanarya, 'ın istifasının ardından teknik direktörsüz çıktığı ligdeki Denizlispor ve maçlarından sadece 1 puan çıkarabilmişti.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

Sarı-lacivertli takımın önünde ligde kalan 8 haftanın yanı sıra Avrupa Ligi'ne katılım için büyük önem arz eden 'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşması (ilk maç 1-2) bulunuyor.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

6 Mart 2018'den beri antrenörlük yapmayan bu dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ileri sürüldü.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

KARAPINAR KİMDİR?
Profesyonel olarak 1985-2003 arası Tirespor, Altay, Manisaspor, Muğlaspor ve Göztepe'de oynayan ilk antrenörlük deneyimini 2004'te Altay'da yaşadı. 2009'da ocakağustos arası Altay'da teknik direktörlük yapan Karapınar, Gaziantep ve Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

Son olarak 2017- 18'de 'da 'in yardımcılığını üstlendi. Lakabı 'Baba' olan Karapınar'ın kariyerinde Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğunun yanısıra Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu da var.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

DAYAT GİTTİ!
'ın göreve gelişiyle birlikte altyapı organizasyonunda da değişikliğe gidildi. Yönetimin, altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayırdığı iddia edildi. Dayat'ı eski sportif direktör Damien Comolli göreve getirmişti.

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

"KENDİSİNİ HEP GELİŞTİRDİ"

MİNİ YORUM- REHA KAPSAL - Altay'da beraber oynadığımız, takım arkadaşımdır . Aynı zamanda Altay'ı 'e çıkardığımda da oyuncum ve takım kaptanıydı. Çok iyi bir insandır. Son derece karakterli, teknik adamlık ve antrenörlük yaptığı ekiplerde her zaman futbolun içinde kalmaya çalışan ve kendisini sürekli geliştiren birisi. Hem için hem de camiası için hayırlı uğurlu olsun. Ona duyulan güveni boşa çıkarmayacağını düşünüyorum. (Fotomaç)

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Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!
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