Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de 2 hedefi var!

"KENDİSİNİ HEP GELİŞTİRDİ"



MİNİ YORUM- REHA KAPSAL - Altay'da beraber futbol oynadığımız, takım arkadaşımdır Tahir Karapınar. Aynı zamanda Altay'ı Süper Lig'e çıkardığımda da oyuncum ve takım kaptanıydı. Çok iyi bir insandır. Son derece karakterli, teknik adamlık ve antrenörlük yaptığı ekiplerde her zaman futbolun içinde kalmaya çalışan ve kendisini sürekli geliştiren birisi. Hem Tahir Karapınar için hem de Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olsun. Ona duyulan güveni boşa çıkarmayacağını düşünüyorum. (Fotomaç)