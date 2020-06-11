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'ye dünya yıldızı golcü!

Yeniden başlayacak olan 'e maçıyla başlayacak olan , bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon özellikle Muriqi'nin yokluğunda sıkıntı yaşayan Kanarya, gelecek yıl aynı sorunun tekrarlanmaması için dünya yıldızı golcüye teklif sundu.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 08:28 Son Güncelleme: 11.6.2020 08:31 ABONE OL
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

'in 27. haftasında cuma günü 'de oynayacağı Hes Kablo maçının hazırlıklarını sürdüren 'de yaz dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Transferdeki ilk somut adımlarını da atan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

İki transferin ardından arayışlarını devam ettiren ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapacak olan Kanarya'yı takviye çalışmalarında zorlu günler bekliyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Halihazırda sorunu bulunan ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan da etkilenen sarı-lacivertliler, yerli ve genç isimlerin yanında bonservisi elinde olan ve kiralık oyunculara yönelecek.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Ancak Kanarya, taraftarlarını coşturmak için bir de yıldız peşindeydi...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, forvet bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Sezon başında edilen Vedat Muriqi'nin yokluğunda bu bölgede zorluk yaşayan Kanarya, gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamamak için Manduzkic'e kancayı taktı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Flaş girişimini, 'dan Al Kass Sport ve Fotomaç duyurdu.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
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