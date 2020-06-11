Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!

Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü Kadıköy'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.
Transferdeki ilk somut adımlarını da atan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri kadrosuna kattı.
İki transferin ardından arayışlarını devam ettiren ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapacak olan Kanarya'yı takviye çalışmalarında zorlu günler bekliyor.
Halihazırda Finansal Fair Play sorunu bulunan ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan da etkilenen sarı-lacivertliler, yerli ve genç isimlerin yanında bonservisi elinde olan ve kiralık oyunculara yönelecek.
Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, forvet bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.
Sezon başında transfer edilen Vedat Muriqi'nin yokluğunda bu bölgede zorluk yaşayan Kanarya, gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamamak için Manduzkic'e kancayı taktı.
Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu.