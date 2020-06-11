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'tan olay sözleri!

'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci flaş bir kararla takımdan ayrıldığını açıklamıştı. 'a geri dönen yıldız isim geleceği ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Loris Karius'un flaş açıklamaları...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 22:59 Son Güncelleme: 11.6.2020 23:00 ABONE OL
Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!

Kiralık olarak forma giydiği 'tan flaş bir kararla ayrılarak 'a geri dönen Alman kaleci , siyah-beyazlı kulüpten ayrılması ile ilgili ve kariyerinin geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!

En yüksek seviyede olduğunu belirten , "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Çevremdeki herkes en üst düzeyde. Ben de iyi bir durumda olduğumun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!

"GÜVEN YOKTU"

ile yaşadığı ayrılığın doğrudan sporla ilgili olmayan sorunlar sebebiyle olduğunu belirten Alman kaleci, "Bu şekilde olmamalıydı. Beşiktaş ile aramızda güven yoktu.

Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!

Oyuncu ile kulüp arasında güven olmalı. Durum böyle olmadığında ise iyi hissetmek çok zor." şeklinde konuştu.

Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!
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Loris Karius'tan olay Beşiktaş sözleri!
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