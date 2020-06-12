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'e 'dan kötü haber

Alman devi 'e İspanyol yıldızı 'dan kötü haber geldi. Frankfurt maçında sakatlanan deneyimli orta sahanın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.6.2020 18:50 ABONE OL
Bayern Münih'e Thiago Alcantara'dan kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Bayern Münih'in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih Kulübü, Almanya Kupası yarı finalinde Eintracht Frankfurt'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

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Bayern Münih'e Thiago Alcantara'dan kötü haber
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