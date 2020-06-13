Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

İtalyan futbolunun 'yaramaz çocuğu' olarak adlandırılan Mario Balotelli, idmanlara katılmadığı gerekçesiyle Brescia'dan gönderildi ve şu anda bonservisi elinde.
İtalyan basınında yer alan habere göre Balotelli'nin menajeri Raiola, oyuncusunun gidebileceği muhtemel takımları açıkladı. Türkiye de seçeneklerden biri.
"BOATENG İLE KONUŞTU!"
Raiola, Balotelli'nin Beşiktaş'ın yıldızı Boateng'e ulaştığını dile getirirken, şunları söyledi:
"Süper Mario'nun geleceği ne mi olacak? İtalya'da olmayacağı kesin. Ülkemizde artık bir piyasası yok. Brescia'daki kötü gidişten sonra hiçbir İtalyan takımı onu alarak bir kumar oynamak istemiyor.