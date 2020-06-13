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Balotelli'nin menajeri 'i işaret etti! İşte o takım

İtalyan yıldız ile Brescia'nın yolları geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Kariyeri boyunca birçok kulüpten yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan golcü oyuncunun yeni adresi olabilir. Balotelli'nin menajeri Raiola, transfere dair yaptığı açıklamada 'yi işaret etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2020 17:06 Son Güncelleme: 13.6.2020 17:31 ABONE OL
Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

İtalyan futbolunun 'yaramaz çocuğu' olarak adlandırılan , idmanlara katılmadığı gerekçesiyle Brescia'dan gönderildi ve şu anda bonservisi elinde.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

İtalyan basınında yer alan habere göre Balotelli'nin menajeri Raiola, oyuncusunun gidebileceği muhtemel takımları açıkladı. de seçeneklerden biri.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

Balotelli'nin Brescia'daki olaylı ayrılığının ardından 'da piyasasının son bulduğunu duyuran Raiola, ve Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiğini ifade etti.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

"BOATENG İLE KONUŞTU!"
Raiola, Balotelli'nin 'ın yıldızı Boateng'e ulaştığını dile getirirken, şunları söyledi:

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

"'nun geleceği ne mi olacak? 'da olmayacağı kesin. Ülkemizde artık bir piyasası yok. Brescia'daki kötü gidişten sonra hiçbir İtalyan takımı onu alarak bir kumar oynamak istemiyor.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

Ancak, Balo hala tercihlerini yurt dışından yana kullanabilir. Ülkemizin dışında hala bir pazarı var. Nerede mi? 'da, 'de ve biraz da 'de.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

Marsilya'ya dönebilir ya da arkadaşı 'nın yanına, 'a gidebilir.

Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım

Ayrıca, Balotelli 'taki arkadaşı Kevin Prince Boateng'e de konu ile ilgili ulaştı."

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Balotelli'nin menajeri Süper Lig'i işaret etti! İşte o takım
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