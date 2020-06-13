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Herha Berlin'i deplasmanda 4'ledi!

- maçı Bundesliga'da haftanın gollü mücadelelerinden oldu. Frankfurt ekibi, Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçti. Ev sahibi takımda Dedryck Boyata, ilk yarının sonunda kırmızı kartla takımı eksik bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 18:47 ABONE OL
Eintracht Frankfurt Herha Berlin'i deplasmanda 4'ledi!

Eintracht Frankfurt, zorlu Hertha Berlin deplasmanından 3 puanla döndü. Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında ligin iki formda ekibi Hertha Berlin ve E. Frankfurt karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleye iyi başladı ve 24. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Hertha Berlin'de Dedryck Boyata 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda maçta ağırlığını hissettiren E. Frankfurt golleri üst üste buldu. Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren konuk ekip Bas Dost, Andre Silva (2) N'Dicka'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 38 puana yükselerek Hertha Berlin'le puanını eşitledi.

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Eintracht Frankfurt Herha Berlin'i deplasmanda 4'ledi!
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