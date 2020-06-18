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'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

'da çıktığı 81 maçta 15 gollük performans gösteren ve bir defans oyuncusuna göre skorer görüntü çizen Çekyalı sol bek , şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu. Novak, 'nın FC Midtjylland takımından 2018 yılında 1.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından bodro mavili takıma katıldı.

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Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

Sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı ve attığı gollerle Trabzonsporlu taraftarların gönlünde taht kuran , ile oynanan Kupası yarı final maçı ve sezon hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Çek yıldız, sezonu çifte kupayla tamamlayabileceklerini belirtirken, şampiyonluğun hayalini kurduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"F.BAHÇE'YE GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Çok iyi durumdayız. Kupayı kazanmak istiyoruz. maçında Sörloth'un golüyle erken üstünlüğü yakaladık ve ev sahibi takım risk almak zorunda kaldı. Sörloth zaten maçın sonuna doğru turu getirmişti ama ben de en sonda gol atmayı başardım. Benim golümle güzel bir sonuç oldu. Gol için mutluyum, tekrar başladıktan sonra formumda bir düşüş olmadı ve gol de bana moral verdi.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

Mart ayından bu yana ara vermek... Çok uzundu. 1 ay ve 1 haftalık bir hazırlığımız oldu. Başlamak için günleri saydık. karşısında da 50 dakikadan fazla 10 kişi oynadık ama orada da 3-1 kazandık ve zirvedeyiz. Ligde 7, kupada ise 1 final maçımız var.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"HEDEFİMİZ HER ŞEYİ KAZANMAK!"
Neden iki kupayı birden almayalım ki! İyi bir takımımız var ve hedefimiz de her şeyi kazanmak. Kulüpte 'un en son 1984'te kazandığı şampiyonluk konuşuluyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğumuz var. Ancak yönetimin de, taraftarların da ne kadar çok kupayı istediğini görüyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmeye uğraşacağız.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"EN BÜYÜK RAKİP BAŞAKŞEHİR"
Şampiyonluktaki en büyük rakibimiz . Bizimle aynı puandalar ancak onlarla maçımız yok. Rizespor, pazar günü bize çok yardım etti. 'ı 2-0 yendiler ve son şampiyonu yavaşlattılar. 4, Galatasaray ise 6 puan gerimizde. Bu 4 takımdan biri şampiyon olacak.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM"
Şampiyonluğu kazanırsak burada ne kadar kutlama olacağını, 'da ise ne kadar üzüntü olacağını hayal bile edemiyorum. Şu anda sadece hayal edebiliriz, ayaklarımız yere basmalı. Hep söylendiği gibi maç maç gitmeliyiz, puanları toplamalıyız ve sezonu en üstte tamamlayabileceğimie inanmalıyız.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

deplasmanında seyircisiz oynamak garipti. Buna alışmalıyız. Evimizde boş tribünlere oynamak daha da rahatsız edici olacaktır. Herkes için aynı. Umarız zamanla bu durum düzelir ve tekrar dolu tribünler önünde oynayabiliriz.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"ÖNLEMLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"
'dan ayrılırken, taraftarlar havaalanına kadar yanımızdaydı. Trafiği kestiler, meşaleler yaktılar. İstanbul'da da bizi karşılayanlar oldu. , 'nin dört bir köşesinde taraftarı olan kulüplerden biri. Onlara el salladık ancak onlarla buluşmamız yasak. Sıkı önlemlere uymak zorundayız. Taraftarlar da maçları evde televizyondan izlemek zorunda.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!

"TAMAMEN LİGE ODAKLANDIM"
Şu anda tamamen Ligi'ne odaklanmış durumdayım. , EURO 2020'yi ertelendiği anda unuttum. Umarım sağlıklı oluruz ve 1 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynayabiliriz.

Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!
Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!
Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!
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Trabzonspor'un Çek yıldızı Novak'tan şampiyonluk sözleri!
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