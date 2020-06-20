CANLI | BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almanın peşinde.
25 puanla küme düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor ile 37 puanlı İzmir temsilcisinin zorlu mücadelesi bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut.
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek.