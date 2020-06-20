CANLI | Kayserispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği'nin ağırlıyor.
Ateş hattında olan sarı-kırmızılı takımın, ligde kalma umudunu gelecek haftalara taşıma adaına tek şansı kazanmak. Başkent ekibi ise 3 puan alarak yukarılara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
Mücadele öncesinde Prosinecki'nin öğrencileri 22 puanla son sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin ise 31 puanı bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalışıyor. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Hasan, Yasir, Diego, Djedje, Rienstra, Mensah, Mesanovic, Pedro Henrique, Kvrzic, Campanharo.
Gençlerbirliği: Nordfelt, Ahmet, Halil İbrahim, Toure, Yasin, Fabricio, Arda, Berat, Sio, Candeias, Stancu.