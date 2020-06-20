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'in 28. haftasında , 'ni konuk ediyor. Corona virüsü dönüşünde çıktığı ilk maçta 'ye kaybeden Kayserispor, 22 puanla ligin dibine demir attı. Geçtiğimiz hafta evinde 'u yenen Başkant temsilcisi ise 31 puanda ve 12. sırada yer alıyor. 'ün düdük çaldığı Kayserispor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.6.2020 18:31 Son Güncelleme: 20.6.2020 18:33 ABONE OL
CANLI | Kayserispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği'nin ağırlıyor.

Ateş hattında olan sarı-kırmızılı takımın, ligde kalma umudunu gelecek haftalara taşıma adaına tek şansı kazanmak. Başkent ekibi ise 3 puan alarak yukarılara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Mücadele öncesinde Prosinecki'nin öğrencileri 22 puanla son sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin ise 31 puanı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalışıyor. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Hasan, Yasir, Diego, Djedje, Rienstra, Mensah, Mesanovic, Pedro Henrique, Kvrzic, Campanharo.

Gençlerbirliği: Nordfelt, Ahmet, Halil İbrahim, Toure, Yasin, Fabricio, Arda, Berat, Sio, Candeias, Stancu.

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