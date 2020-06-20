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Denizli- maçında krizi! "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz"

Denizlispor'un 'ı konuk ettiği mücadelesi öncesinde havai fişekler atıldı. Maçın ilk dakikalarında da devam eden gösterisi, iki takımın futbolcularını ve teknik heyetini rahatsız etti.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 21:43 Son Güncelleme: 20.6.2020 21:45 ABONE OL
Denizli-Beşiktaş maçında havai fişek krizi! Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın başlamasıyla birlikte adeta havai fişek gösterisi yapıldı.

Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti.

Mücadelenin ilk dakikalarında da süren havai fişek gösterisi futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.

"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.




(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Denizli-Beşiktaş maçında havai fişek krizi! "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz"
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