Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde vites yükseltti... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Süper Lig'in iki dev kulübünün Mert Müldür'e dair ilgisini dile getirdi.
Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI! KİRALIK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.
21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti. (Fotomaç)
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