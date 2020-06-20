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ve için devrede!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve , transferi için karşı karşıya geldi. İşte ünlü gazeteci 'nın paylaştığı transfere dair o bilgiler.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 14:05 Son Güncelleme: 20.6.2020 14:06 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde vites yükseltti... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Süper Lig'in iki dev kulübünün Mert Müldür'e dair ilgisini dile getirdi.

Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI! KİRALIK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.

21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti. (Fotomaç)

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Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür için devrede!
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