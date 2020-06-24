Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Fenerbahçe Beko, başarılı çalıştırıcı Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada "Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.