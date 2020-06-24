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de 'dan Obradovic paylaşımı!

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği tavır ve yakaladığı başarılarla adını efsane isimler arasına yazdıran Obradovic, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Sırp koç, 1 yıl basketbola ara verdiğini belirtti. Gidişiyle Fenerbahçelileri üzen bir diğer efsane de da bu ayrılığa sessiz kalmadı.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 15:40 Son Güncelleme: 24.6.2020 15:43 ABONE OL
Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Beko, başarılı çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada "Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta 'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz 'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan , her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Birçok taraftarı bu yol ayrımını şaşkınlıkla karşılarken, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün efsane oyuncularından de 'da Obradovic ayrılığı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Brezilyalı yıldız 'Teşekkürler Obradovic' yazılı fotoğrafı 'Efsane' notuyla paylaştı.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı

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Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!
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