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'tan 'ye şok yanıt! ...

'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızı Yandaş ve 'ın 'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak daha sonra devreye giren , Mert Hakan'ı adeta ezeli rakibinin elinden kapmıştı. Emre Kılınç için de girişimlere başlayan Kanarya, hiç ummadığı bir yanıt aldı.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:54 ABONE OL
Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

'ın transferine bitti gözüyle baktığı Yandaş, geçen hafta 'de Fenerbahçeli yetkililerle görüşmüş ve kesin anlaşmaya varmıştı.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı. Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

DEVREYE BELÖZOĞLU GİRDİ

Aslan işi ağırdan alınca F.Bahçe devreye girdi. Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

Bu için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında 'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

EMRE KILINÇ'TAN ŞOK YANIT!

'nin 'la ön protokol yapan Yandaş'ı ikna ettikten sonra için de girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

'u 8 gol-6 asistle şampiyonluk yarışına sokan 'la 3 Büyükler'in yanı sıra Avrupa'dan önemli kulüpler de ilgilendi.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, tercihini 'dan yana kullandı.


Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

Maddi anlamda daha iyi teklifler almasına rağmen kariyerine konsantre olan , "Sözümden dönmeyeceğim. Sorun yok" diyerek 'a üzülen sarı-kırmızılı yetkilileri sevindirdi.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

'nin menajerliğini D'Avila yapıyor. Ocak ayında Onyekuru'yu geri döndüren D'Avila sezon sonunda da Emre'yi 'a getirecek.

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...
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Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...
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