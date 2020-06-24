Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye şok yanıt! Galatasaray...

Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüşmüş ve kesin anlaşmaya varmıştı.
Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı. Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.
Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.
DEVREYE BELÖZOĞLU GİRDİ
Aslan işi ağırdan alınca F.Bahçe devreye girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.
Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında Galatasaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.
EMRE KILINÇ'TAN ŞOK YANIT!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la ön protokol yapan Mert Hakan Yandaş'ı ikna ettikten sonra Emre Kılınç için de girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Maddi anlamda daha iyi teklifler almasına rağmen kariyerine konsantre olan Emre, "Sözümden dönmeyeceğim. Sorun yok" diyerek Mert Hakan'a üzülen sarı-kırmızılı yetkilileri sevindirdi.
Emre'nin menajerliğini D'Avila yapıyor. Ocak ayında Onyekuru'yu geri döndüren D'Avila sezon sonunda da Emre'yi Galatasaray'a getirecek.