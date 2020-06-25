Adem Ljajic Beşiktaş'ın Konya kadrosunda yer almadı!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İttifak Holding Kayserispor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlı takımın yarın (26 Haziran) oynanacak mücadele öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Ljajic kadro dışı kaldı. Lens ise kadroda yer aldı.

Öte yandan Dorukhan, Boateng ve Vida da kadroda yer aldı. "Futbol Takımımız, Süper Lig'in 29. haftasında yarın (26 Haziran) saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.



Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.