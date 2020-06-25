Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Caner’e 1 saatte 5 telefon

Caner’e 1 saatte 5 telefon

’la yollarını ayırması kesinleşen tecrübeli sol bek, transferin gözdesi oldu. 5 teklif alan oyuncu için favori takım F.Bahçe!

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Caner’e 1 saatte 5 telefon

4 sezondur Beşiktaş formasını başarıyla terleten Caner Erkin, ayrılık için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, önceki gün siyah-beyazlı kulüp ile devam etmeyeceklerini resmen açıklamıştı. Altıparmak'ın bu sözleri üzerine 31 yaşındaki futbolcu için takımlar anında devreye girmeye başladı. 1 saat içinde 5 kulüp Caner için telefona sarılırken bunların içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Yurt dışından da teklifler alan Caner'e özellikle La Liga'dan bir takımın ciddi talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun önceliği ise Fenerbahçe...

Sergen Hoca'yı şaşırtacağım!
BEŞİKTAŞ'IN Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, "Şampiyonluk uzak görünüyor ama her şey olabilir. 6 maç üzerinden bakacak olursak toplayabileceğimiz 18 puan var" derken, Denizli'ye attığı gol için ise, "Sergen Hoca kariyerinde böyle gollerden çok attı. Hocanın coşkulu tepki vermesi güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
İbrahim Tatlıses “Çocuklarıma birer daire vereceğim” demişti... Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasına sitem dolu sözler...
A101 aktüel ürünler Perşembe indirimleriyle geliyor! Yeni hafta A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesini keşfedin!
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABERİ: Alişan feci kaza anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı... "Belki de oğlum Burak'ın hayatını..."
Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları
Eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yapan Alişan'dan son dakika açıklaması geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar düşer mi?
Ayberk derede kayboldu, dedesinin kalbi dayanmadı
Nitelikli okullar lise taban puanları 2020- LGS lise taban puanları düşer mi, kontenjan bilgileri ve kılavuz ne zaman yayımlanır?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner’e 1 saatte 5 telefon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA