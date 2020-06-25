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Federasyon ve kulüplerden 'a "geçmiş olsun" mesajı

(), (), Kulüpler Birliği Vakfı, ve kulüpleri, 2 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilen Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:15 Son Güncelleme: 25.6.2020 23:15 ABONE OL
Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, 2 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, "Beşiktaş'ın 2 futbolcusunun Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculara geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Corona virüsü testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübünün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

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Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
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