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krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

'in 27'inci haftasında ile oynanan zorlu karşılaşmada sakatlanan Muslera'nın yerine kaleci arayışları başladı. FK maçındaki performansı ile ggüven vermeyen Okan kocuk'un yerine tecrübeli bir ismin kadroya katılması gündeme geldi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Fransız ekibindeki krizi fırsata çevirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 19:09 Son Güncelleme: 25.6.2020 19:11 ABONE OL
Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın sona ermesinin ardından lige dönmüş, ile oynanan ve 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan zorlu maçta Muslera'yı kaybetmişti.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Ayağında iki kırık bulunan Uruguaylı eldivenin yerine kaleyi Okan Kocuk devraldı.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Fakat performansı merakla beklenen Okan Kocuk'un karşısındaki hataları, gelecek için güven vermedi.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

24 yaşındaki eldivenin sınıfta kalmasıyla kulüpte kaleci arayışlarına hız verildi.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Muslera'nın 6 ay içinde geri dönecek olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veren 'da gözler Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'a çevrildi.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi için bonservis talep edilmezse, bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

ÜCRET KONUSU BELİRLİ ROL OYNAYACAK

Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Manchester City'nin 33 yaşındaki eski kalecisi Joe Hart da bonservisinin olmaması ve tecrübesiyle listede kendisine yer buldu.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Ancak yıllık ücret konusundaki beklentisi, transferde belirleyici rol oynayacak.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

RICA VE BETO GÜNDEMDE

Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sergio Rico'nun adı 'la anılırken haberde Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto'nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu belirtildi.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

SON ADAY RUFFIER

, St. Etienne'in 33 yaşındaki kalecisi Stephane Ruffier için girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Saint Etienne teknik direktörü Claude Puel, gelecek sezon takımın bir numaralı kalecisinin Jessy Moulin olacağını açıkladı.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Puel ayrıca Stephane Ruffier'nin ikinci kaleci olmayı kabul etmemesi halinde kendisi için farklı çözümleri değerlendireceklerini belirtti.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Fakat tecrübeli kalecinini uzun süredir forma giydiği kulüpten ayrılmaya sıcak bakmadığı da iddia edildi.

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...
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Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...
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