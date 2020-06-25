Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

RICA VE BETO GÜNDEMDE

Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sergio Rico'nun adı Galatasaray'la anılırken haberde Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto'nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu belirtildi.