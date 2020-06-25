Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Muslera'nın yerine...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın sona ermesinin ardından Galatasaray lige dönmüş, Çaykur Rizespor ile oynanan ve 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan zorlu maçta Muslera'yı kaybetmişti.
Ayağında iki kırık bulunan Uruguaylı eldivenin yerine kaleyi Okan Kocuk devraldı.
Fakat performansı merakla beklenen Okan Kocuk'un Gaziantep karşısındaki hataları, gelecek için güven vermedi.
24 yaşındaki eldivenin sınıfta kalmasıyla kulüpte kaleci arayışlarına hız verildi.
Muslera'nın 6 ay içinde geri dönecek olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray'da gözler Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'a çevrildi.
Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi için bonservis talep edilmezse, bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
ÜCRET KONUSU BELİRLİ ROL OYNAYACAK
Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Manchester City'nin 33 yaşındaki eski kalecisi Joe Hart da bonservisinin olmaması ve tecrübesiyle listede kendisine yer buldu.
Ancak yıllık ücret konusundaki beklentisi, transferde belirleyici rol oynayacak.
RICA VE BETO GÜNDEMDE
Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sergio Rico'nun adı Galatasaray'la anılırken haberde Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto'nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu belirtildi.
SON ADAY RUFFIER
Galatasaray, St. Etienne'in 33 yaşındaki kalecisi Stephane Ruffier için girişimlerde bulunuyor.
Saint Etienne teknik direktörü Claude Puel, gelecek sezon takımın bir numaralı kalecisinin Jessy Moulin olacağını açıkladı.
Puel ayrıca Stephane Ruffier'nin ikinci kaleci olmayı kabul etmemesi halinde kendisi için farklı çözümleri değerlendireceklerini belirtti.
Fakat tecrübeli kalecinini uzun süredir forma giydiği kulüpten ayrılmaya sıcak bakmadığı da iddia edildi.