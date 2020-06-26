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Resmen açıkladılar! "'yu düşünüyoruz"

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun talipleri artıyor. Deneyimli golcü için son olarak devreye giren takımın Arjantin devi olduğu öğrenildi. River , basınına verdiği demeçte, "'yu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 16:51 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:54 ABONE OL
Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı ile ilgili söylentileri sürüyor.

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

Son olarak Radio Caracol de Colombia'ya konuşan Sportif Direktörü Enzo Francescoli, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

"'yu düşünüyoruz" diyen Francescoli, sözlerine şöyle devam etti:

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

"Umarım bir gün onu geri getirebiliriz. Zira, o bu takımda önemli bir miras bıraktı.

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

Ancak geri gelmesi, geleceğiyle ilgili ne yapmak istediğine bağlı. Ümit ediyoruz ki futbolu bizde bırakır."

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

34 yaşındaki Falcao, profesyonel kariyerine 2001'de 'te başlamıştı.

Resman açıkladılar! Hala Falcao'yu düşünüyoruz

2005'te Porto'ya olan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Resmen açıkladılar! "Hala Falcao'yu düşünüyoruz"
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