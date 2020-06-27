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'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

'in 29'uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0'lık skorla deviren 'ta gelecek sezon kadro çalışmaları da başladı. Sezon sonunda birçok isim ile yollarını ayırması planlanan siyah-beyazlılarda bir yandan da takıma katılacak isimler üzerinde duruluyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden 'da sürpriz bir isim ile görüşme gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:13 Son Güncelleme: 27.6.2020 18:15 ABONE OL
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'ta gündem stoper transferi...

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Yeni sezonda savunmada problem yaşamak istemeyen siyah beyazlılar radarına sürpriz bir ismi aldı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da tamamlayan ve şu anda Porto'dan La Liga ekibi Leganes'e kiralanan Chidozie Collins Awaziem'i gündemine aldı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

SERGEN'DEN GEÇER NOT

Ajansspor'un haberine göre, yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Awaziem'in menajeriyle görüşme yaptığı ve Nijeryalı stoperin transferinin teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

AWAZIEM KİMDİR?

Chidozie Awaziem (d. 1 Ocak 1997), Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganés kulüplerinde oynadı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Leganes'te 24 maçta görev yaparken skora etki sağlayamadı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
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