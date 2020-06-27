Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

SERGEN'DEN GEÇER NOT

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Awaziem'in menajeriyle görüşme yaptığı ve Nijeryalı stoperin transferinin teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldığı öğrenildi.