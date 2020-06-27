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için 30 milyon Euro!

Roma'nın geçtiğimiz günlerde satış kararı aldığı iddia edilen için dev kulüpler sıraya girdi. 'den 'in talip olduğu milli yıldızımıza son olarak İtalyan devi de ilgi gösterdi. Roma, Serie A'dan rakibi olan Napoli'den Cengiz Ünder için 30 milyon Euro talep etti.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 13:25 ABONE OL
Cengiz Ünder için 30 milyon Euro!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, kulübü ile yol ayrımında. Genç oyuncu için İngiliz devi Arsenal'den sonra Napoli'nin de devreye girdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Roma ve Napoli arasında Cengiz Ünder pazarlığı başladı. Jose Callejon'la lig bitiminde yollarını ayıracak olan Napoli'nin, İspanyol futbolcunun yerine milli yıldızı istediği bildirildi. Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun özellikle Cengiz Ünder tarzı bir oyuncu aradığı kaydedildi. Bu arada transferde konuşulan rakam 30 milyon Euro...

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma'da çıktığı 21 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı. A Milli Takım forması da giyen Cengiz Ünder, 20 maçta 6 kez ağları sarsmayı başardı.

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Cengiz Ünder için 30 milyon Euro!
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